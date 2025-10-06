Ankara’nın Keçiören ilçesinde, Erbakan Bulvarı tünelinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre, otomobilde bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, otomobili durdurarak yanındakileri araçtan indirdi.

Olay yerinde yaşanan gerginlik sırasında bir kişi yanında bulundurduğu pompalı tüfekle B.K. ve B.Y.’ye ateş etti. Saldırgan, ardından otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde B.K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı B.Y. ise hızla hastaneye kaldırıldı. B.K.’nın cenazesi, olay yerinde yapılan polis incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis Ekipleri Kaçan Şüphelileri Arıyor

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, kaçan kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurulacağını ve güvenlik kameralarının inceleneceğini bildirdi.

Vatandaşlardan olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olanların polisle iletişime geçmesi istendi.