Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Baba Sultan Caddesi'nde yaşandı. Taksi ile mahalleye gelen 3 kişi ile Nedim Kaçın ve Ali Turan arasında iddiaya göre, 'yan bakma' tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine karşı gruptan 2 kişi tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ali Turan bacağından, Nedim Kaçın karnından ve o sırada sokakta bulunan akrabası Yıldım Kaçın boynundan yaralandı. Saldırgan 3 kişi geldikleri taksi ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Yıldırım Kaçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Nedim Kaçın da yapılan ilk müdahalenin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Polis çalışma başlattı

Sağlık durumu iyi olan Ali Turan'ın ilk ifadesinde saldırganlarla aralarında 'yan bakma' meselesi nedeniyle kavga çıktığını söyledi. Polis, taksi ile kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.