Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2025 yılı Temmuz ayında Türkiye genelinde ortalama sıcaklık 26.9°C olarak kaydedilmiştir. Bu, 1991-2020 normallerinin 1.9°C üzerinde bir sıcaklık artışını göstermektedir. Ayrıca, Temmuz ayında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ekstrem sıcaklıklar 45°C'nin üzerine çıkmıştır.

Yaz Mevsimi Uzuyor Mu?

Rüzgarın durması durumunda Basra ve Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarıyla "ateş topu" benzeri günlerin geri dönmesi ihtimali yüksek.

Küresel Isınma ve Mevsim Değişiklikleri

Küresel ısınma, Dünya'nın ortalama sıcaklığında süregelen bir artışı ifade eder. Bu artış, sera gazlarının atmosferdeki yoğunluğunun artmasıyla ilişkilidir. Sonuç olarak, yaz mevsimi daha uzun ve daha sıcak geçerken, kış mevsimi daha kısa ve daha ılıman olmaktadır.

Yaz mevsimi Türkiye'de ve dünyada 1 ay kadar uzamış durumda. Bu durum, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak daha uzun ve daha sıcak yazlar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu değişiklikler, ekosistemler ve insan sağlığı üzerinde çeşitli etkiler yaratmaktadır.

Yaz mevsiminin uzaması ve sıcaklıkların artması, hem günlük yaşam hem de sağlık açısından bazı önlemler alınmasını gerektiriyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

1. Sıvı Tüketimi

Günde en az 2–3 litre su içmeye özen gösterin.

Aşırı kafein ve alkolden kaçının; bunlar vücudu daha çok susuz bırakabilir.

2. Güneşten Korunma

Güneşin en yoğun olduğu 10:00–16:00 saatlerinde mümkünse dışarı çıkmayın.

Dışarı çıkmanız gerekiyorsa şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli, hafif giysiler tercih edin.

Güneş kremi kullanmayı unutmayın (SPF 30 ve üzeri önerilir).

3. Beslenme

Ağır ve yağlı yemeklerden kaçının; sebze ve meyve ağırlıklı beslenin.

Yazın terleme yoluyla kaybedilen mineralleri almak için tuz ve potasyum içeren gıdalar tüketin.

4. Egzersiz ve Aktivite

Açık havada yoğun egzersizleri sabah erken veya akşam geç saatlere bırakın.

Sıcaktan korunmak için serin iç mekanları tercih edin.

5. Sağlık Kontrolleri

Kronik rahatsızlığı olanlar, özellikle kalp ve böbrek hastaları, sıcak havalarda ilaçlarını ve sağlık durumlarını dikkatle takip etmelidir.

Hızlı baş dönmesi, bulantı veya aşırı yorgunluk gibi belirtilerde hemen dinlenin ve gerekirse doktora başvurun.

6. Ev ve Çalışma Alanı

Ev ve iş yerlerinde klima veya vantilatör kullanımıyla ortamı serin tutun.

Güneş ışığının direkt vurduğu alanlarda perdeleri kapalı tutun.