Genç Girişim Yönetişim Derneği (GGYD) Üyeleri hafta sonu “Yaz Buluşması” etkinliğinde bir araya geldi. Lilyum İncek’te düzenlenen etkinlikte GGYD Genel Başkanı M.Nezih Allıoğllu “Bu buluşmalarda dostlukların pekiştiğini, üyelerimiz arasındaki bağların güçlendiğini örmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Allıoğlu, konuşmasının başında organizasyonun düzenlenmesinde katkıda bulunan GGYD üyelerine ve sponsor firmalara teşekkür etti. Allıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Artık geleneksel hale gelen yaz buluşmamız, üyelerimizin birbirlerini tanıma ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı sunduğu bir gün. Bu buluşmalarda dostlukların pekiştiğini, üyelerimiz arasındaki bağların güçlendiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren bu etkinliklerin, derneğimizin gelişimi açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum. Güzel işler başarabilmek için güzel günlerde de bir arada olmanın kıymetini biliyoruz. Yaz buluşmalarımız artık dayanışmamızın sembolü haline geldi.”

“Gençlerimize yatırım ülkemizin geleceğine yatırımdır”

Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’na da değinen Allıoğlu, “Üniversite öğrencilerimiz bizler için çok kıymetli. Gençlerimize yapılan yatırımı ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırım olarak görüyoruz. Bugün de üyelerimiz ülkemizin geleceği gençlerimize, nilüferlerimize çeşitli bağışlarda bulundular. Bu desteklerin kesintisiz süreceğine de inandığımı ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

GGYD Yaz Buluşması’nda katılımcılar, Ankara Modern Orkestrası’nın canlı performansı eşliğinde; oyunlar, spor turnuvaları, mini yarışmalar ve sürpriz hediyelerin olduğu keyifli zaman geçirdi. GGYD Genel Başkanı Allıoğlu ve üyeler canlı langırt oynadı. Çocuklar ise kendileri için özel hazırlanan oyun alanlarında palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

GGYD “Yaz Buluşması etkinliğine GGYD Üyeleri ve eşlerinin yanı sıra GGYD Konya Şube Başkanı Cantürk Karçaaltıncaba, GGYD Çorum Şube Başkanı Hasan Eker, Eskişehir Şube Başkanı Alper Hacıoğlu ve davetliler katıldı.

