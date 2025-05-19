ANKARA'da binlerce kişi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından ziyarete açıldı. Yurdun dört bir yanından Ankara'ya gelenler, ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e akın etti. Anıtkabir avlusunu dolduran gençler, hatıra fotoğrafı çektirip, 19 Mayıs'ı kutladı.

Ziyaretçilerden İlhan Özdemir (58), bugün kendini 19 yaşında gibi hissettiğini, Türk gençliğine böyle bir bayram hediye edilmesinden dolayı gurur duyduğunu söyleyerek, "Atamız, Türkiye'de aydınlık bir gelecek için her türlü şartları hazırlamış. Biz onun yolunda gittiğimiz sürece bu ışık hiçbir zaman sönmez. Her bayram gelirim. Böyle büyük bir bayrağı taşıdığım için de son derece gurur duyuyorum. Bu bayrak için binlerce insanımızı şehit verdik. Gençler, Atatürk'ün izinden hiçbir zaman çıkmasınlar. Bu vatan hepimizin, bu gelecek hepimizin" diye konuştu.

Üniversite sınavlarına hazırlandığını söyleyen Yavuz Balıkçıoğlu ise Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmasının 106'ncı yıl dönümünü gençler olarak büyük bir gururla yaşadıklarını ifade ederek, "Bayramımızı Anıtkabir'de, Atamızın huzurunda kutlamak istedik. Atatürk'ün mozolesini gördüğümüzde biraz hüzünlendik ama mutluyuz" dedi.

Lise öğrencisi Elif Çetinkaya da Anıtkabir’i ziyaret etmek için İstanbul’dan trenle geldiğini belirterek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Burada olmak ve böyle bir kalabalık hoşuma gitti. Tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.