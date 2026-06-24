İYİ Parti Sendikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, danışmanları İbrahim Erdoğan ve Özkan Temizer ile birlikte gazetemiz SONSÖZ’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü M. Umut Karakülah, Parlamento Muhabiri Sümer Taşkıran, Sayfa Sekreteri Birsen Düzen ile www.sonsoz.com.tr İnternet Haber Sitesi Köşe Yazarı Ali Tepe’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette; medya sektöründeki güncel gelişmeler, basının demokratik toplumdaki rolü ve Türkiye'nin gündemindeki önemli konular ele alındı.

BASININ TOPLUMSAL SORUMLULUĞU MASAYA YATIRILDI

Gazetecilik mesleğinin karşı karşıya bulunduğu sorunlar, dijitalleşen medya düzeni ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemi üzerine görüş alışverişinde bulunulan ve samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, basının toplumsal sorumluluğuna dikkat çekildi.

“BU ÇAĞRI SİYASET ÜSTÜ BİR ÇAĞRIDIR”

Türkoğlu, özgür ve tarafsız basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin kamu adına önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Ziyaret sırasında, İYİ Parti tarafından "Haksızlığa, Hukuksuzluğa, Adaletsizliğe Bayrak Açıyorum" sloganıyla 27 Haziran Cumartesi 2026 günü saat 18.00'de Ankara Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilecek miting de gündeme geldi. Mitinge ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkoğlu, söz konusu çağrının siyasi sınırların ötesinde, toplumsal bir duruşu temsil ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu çağrı artık siyaset üstü bir çağrıdır. Ülkemizin geleceği, hukukun üstünlüğü ve adalet duygusunun yeniden güçlendirilmesi adına vatandaşlarımızı ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilecek bu buluşma, haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı güçlü bir ses olacaktır."

“TANDOĞAN'DA BAYRAKLARIMIZLA BULUŞACAĞIZ”

Türkoğlu, mitingin aynı zamanda milli birlik ve beraberlik mesajı taşıdığını belirterek, vatandaşları Türk bayraklarıyla birlikte Tandoğan Meydanı'na davet ederek “Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunlara karşı milletimizle birlikte güçlü bir irade ortaya koyacağız. Türk bayraklarımızla Tandoğan Meydanı'nda buluşacağız. Bu anlamlı organizasyona yoğun bir katılım bekliyoruz.” dedi.

ÇALIŞANLARLA DA BİR ARAYA GELDİ

Ziyaretin sonunda Selçuk Türkoğlu, Sonsöz Gazetesi çalışanları ve www.sonsoz.com.tr ekibiyle de bir araya gelerek sohbet etti. Çalışanlarla tek tek selamlaşan Türkoğlu, basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.