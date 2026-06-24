“Esperia 3. Sınıf” cinsi buğdayın kıraç ve nadas arazide yetiştirildiği belirtildi. Açık artırma, sezonun başlamasını temsilen geleneksel olarak yüksek sembolik fiyat üzerinden gerçekleştirildi.

Gerçek satış fiyatı 14,75 TL oldu

Ürünün piyasadaki normal satış fiyatının ise kilogram başına 14,75 TL olduğu açıklandı. Böylece sezonun ilk ürünü ile piyasa fiyatı arasında dikkat çekici bir fark oluştu.

40 dekardan 13 ton buğday verimi

Üretici Zalif Çınar, 40 dekarlık kıraç araziden toplam 13 ton buğday elde ettiğini belirtti. Bu verime göre dekar başına ortalama 325 kilogram ürün alındığı ifade edildi.

Çiftçiye çeyrek altın hediyesi

Hasat sezonunun bereketli geçmesi temennisiyle Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Türkoğlu, üretici Zalif Çınar’a çeyrek altın hediye etti.

Hasat sezonu başladı

Polatlı’da buğday hasadının başlamasıyla birlikte bölgedeki çiftçiler ürünlerini pazara indirmeye başladı. İlk ürünün yüksek fiyattan satılması, sezon açılışında geleneksel bir sembol olarak değerlendirildi.