Altay’da en son 1993-1995 yılları arasında görev yapan Raşit Çetiner, kulüpte tam sezon çalışan son teknik direktör olmuştu. O dönemden bu yana tam 56 farklı teknik direktör, Altay’da bir sezonu tamamlayamadan görevden ayrıldı.

Karaaslan Tarihe Geçti, Takım Küme Düştü

2024-2025 sezonunda Altay’ı çalıştıran Gökhan Karaaslan, puan silme cezası nedeniyle zor bir süreç geçirse de, görevinin başında kalarak sezonu tamamladı. Altay, 9 puanının silinmesiyle birlikte küme düşmekten kurtulamadı. Karaaslan’ın 1 yıllık sözleşmesi sona erdi.

Geleceği Genel Kurulda Belirlenecek

Altay’da teknik direktör Gökhan Karaaslan’ın geleceği, 21-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak genel kurul sonrasında netlik kazanacak. Oluşacak yeni yönetim, takımın teknik direktör kararını verirken Karaaslan’ın performansı da değerlendirilecek.

Altay’da Zor Bir Dönem Geride Kaldı

Maddi sorunlar, puan silme cezaları ve yönetimsel belirsizliklerle boğuşan Altay, gelecek sezonda 3. Lig’de yeniden yapılanarak Süper Lig hedefinden sapmamak istiyor. Taraftarlar, kulübün toparlanması için güçlü bir yönetim ve teknik kadro oluşmasını bekliyor.