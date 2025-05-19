Ankara Büyükşehir Belediyesİ (ABB) 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamından gençlerin eğlenebileceği, birbirinden farklı etkinliklerle bayram coşkuyla kutlanıyor. Etkinlikte 19 Mayıs Futbol Turnuvası, halk oyunları gibi pekçok aktivite ile doyasıya eğleniyor.

ABB'nin konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "19 Mayıs’ı Başkent’in dört bir yanında coşku ve gururla kutluyoruz. Gençlerimizin centilmence mücadele ettiği “19 Mayıs Futbol Turnuvası” gerçekleştirildi. Emeklilerimiz ve gençlerimiz bayram coşkusunu birlikte yaşarken, miniklerimizin Anadolu’nun renklerini yansıttığı halk oyunları gösterileri gönülleri fethetti. Sanatölye ve Aile Yaşam Merkezlerimizde ise “Mustafa Kemal Atatürk” ve “Gençlik” temalı resim sergilerini açtık."ifadeleri kullanıldı.