GONCAGÜL KONAŞ

Kamu Personel Derneği Engelliler Birim Başkanı Turan Albay, engelli bireylerin hem günlük yaşamda hem de afet durumlarında sistem dışında kaldığını vurguladı. Engellilere yönelik hizmetlerin bireysel inisiyatiflerle sınırlı olduğunu belirten Albay, “Ankara gibi bir şehirde bile engellilerin güvenle yaşayabileceği bir bölge gösterilemiyor” dedi. Kurumsal süreklilik eksikliği, koordinasyon yoksunluğu ve zihinsel dönüşüm ihtiyacına dikkat çeken Albay, “Bu bir imtihandır, ama birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok.” mesajını verdi.

“BELEDİYE DEĞİŞİYOR, HİZMETLER SIFIRLANIYOR”

Turan Albay, Ankara’da engelli dostu uygulamaların bireysel inisiyatiflerle sınırlı kaldığını, sistematik bir hizmet mekanizması kurulamadığını ifade etti: “Bir belediye başkanı geliyor, engellilere duyarlı yaklaşıyor. Sonra biri geliyor, yapılan her şey rafa kalkıyor. Halbuki bir plan, bir izleme mekanizması olsa, bu tür değişikliklerden etkilenmeyiz. Ama şu anda Ankara’da engellilere uygun yaşam alanı neresi deseniz, net cevap veremiyoruz.” dedi.

“KAFALARDAKİ DEPREM BİTMELİ”

Albay, fiziksel önlemlerin yanında zihinsel dönüşümün de önemli olduğunu vurgulayarak, “Biz kafalardaki depremi nasıl izole edebiliriz, nasıl yaşanabilir bir hale getirebiliriz?” dedi. Hazırlıksızlığın sonuçlarının ağır olduğunu ifade eden Albay, “Bugün engelli sayısı deprem gibi afetlerden sonra daha da artıyor.” şeklinde konuştu.

“ANKARA’DA ENGELLİ EN RAHAT NEREDE YAŞAYABİLİR BİLMİYORUM”

Engelli bireylerin Ankara'da bile rahatça yaşayabileceği bir alanın bulunmadığını belirten Albay, “Şimdi burada en güzel bir soru sorduk: Nerede engelli en rahat yaşayabilir? Ankara’da özellikle… Ben bu sorunun cevabını veremiyorum, verebilecek bir insanı da göremiyorum.” dedi. Albay, belediyelerdeki yönetim değişikliklerinin hizmetlerin sürdürülebilirliğini etkilediğini de dile getirdi: “Yeni bir başkan geliyor, kafa yapısında böyle bir şey olmadığı için yapılanlar bir anda yok oluyor.”

“HATAY’DAN HER GECE TELEFONLAR GELİYOR”

Deprem bölgesindeki engellilerle sürekli iletişim hâlinde olduklarını aktaran Albay, “İnanır mısınız bazen telefonlar geliyor, engelli arkadaşlarım beni arıyor. Özellikle Hatay’dan insanlarımız arıyor: ‘Başkanım şöyle bir sorunumuz var, ne yapabiliriz?’” dedi.

“KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ EN BÜYÜK SORUN”

Afet sonrası süreçte kurumlar arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği olduğuna dikkat çeken Albay, “AFAD’a gidiyoruz, Afat diyor ki: ‘Bize sivil toplum örgütlerinden bir talep yok.’ Sivil topluma gidiyorsun, onlar da ‘Afat bize bir şey yapmıyor’ diyor. Yapılmak istenen çok şey var ama koordinasyon eksikliği var.” ifadelerini kullandı.

“BİZİM JAPONYA’DAN NE EKSİĞİMİZ VAR?”

Depremlere hazırlık konusunda gelişmiş ülkeleri örnek gösteren Albay, “Deprem Japonya’da da oluyor ama insanlar evine kaçıyor. Biz dışarı çıkamıyoruz. Peki bizim Japonya’dan ne eksiğimiz var?” diye sordu. Türkiye’nin bilgiye, teknolojiye ve geleneğe sahip olduğunu vurgulayan Albay, “Mimar Sinan 600 yıl önce temelin oturması için iki yıl bekledi. Biz 21. yüzyıldayız ama hâlâ depremlerde kayıplar veriyoruz.” dedi.

“ENGELLİLİK BİR TERCİH DEĞİL”

Engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıların altını çizen Albay, “Engellilik bir tercih değil. Bu, bizi yaratan tarafından sunulan bir imtihan. Ama bu imtihanı aşmak için yollar da sunulmuş.” ifadelerini kullandı. Toplumun her kesiminin bu yolları görmesi gerektiğini belirtti.

“GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME GİDİLMEZ”

Deprem bölgelerinde üst katlarda ve güvensiz binalarda yaşayan engelli bireylerle ilgili soruya yanıt veren Albay, “Ekonomik zorluklarımız vardır, böyle bir tercihimiz yoktur. Ama göz göre göre de ölüme de gidilmez ki. Önceliklerin önüne bu güvenliği koymalarını isterim.” dedi.

“STK’LARIN ADI VAR KENDİ YOK”

Sivil toplum kuruluşlarının aktif görev almadığını savunan Albay, “Bugün maalesef ülkemizde sivil toplum örgütleri pek görevlerini yapmıyorlar. Sırf adları var ama kendileri yok.” ifadelerini kullandı. Engelli bireylerin hak temelli arayışlarına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

“BU TEMBELLİĞİ BIRAKALIM”

Toplumda yaygın olan akıl tembelliğine değinen Albay, “Ülkemizin en büyük sorunlarından biri insanların tembel olması. Özellikle akıl tembelliğine ve aklının sadakasını vermeme huyundan vazgeçmeliyiz.” dedi.

“BİRLİĞİMİZİ VE DİRLİĞİMİZİ KORUYALIM”

Son olarak toplumsal dayanışmanın önemine değinen Albay, “Bir ülkemiz var, evet deprem bölgesiyiz, terör bölgesiyiz. Ama biz birliğimizi ve dirliğimizi, insanlığımızı ön planda tutar, birbirimize makul ve mantıklı bir şekilde yol gösterirsek aşılmayacak hiçbir sebep görmüyorum.” ifadelerini kullandı.

“BU BİR İMTİHANDIR”

Sözlerini “Bu bir imtihandır güzel kızım. Bu imtihanı her insana da nasip olmaz.” diyerek bitiren Albay, engellilerin güçlü bireyler olduğunu ve bu gücün farkına varılması gerektiğini vurguladı.