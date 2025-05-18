M. UMUT KARAKÜLAH

Yazar ve Aile-İlişki Danışmanı Mehtap Şafak, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı (AzərbaycanRespublikası Səhiyyə Nazirliyi) tarafından düzenlenen uluslararası konferansta konuşmacı olarak yer alacak.

“The Consequences of Overweight and A Healthy Lifestyle / Aşırı Kilonun Sonuçları ve Sağlıklı Yaşam” başlıklı konferans, 24 Mayıs 2025 tarihinde, 10:00–16:00 saatleri arasında Bakü, Azerbaycan’da gerçekleştirilecek.

Konferansta Mehtap Şafak, “Bedenin Açlığı, Ruhun Boşluğu” başlıklı konuşmasıyla katılımcıların karşısına çıkacak. Şafak, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının yalnızca fizyolojik değil, aynı zamanda derin duygusal boşlukların bir sonucu olduğuna dikkat çekecek.

Aile yapısı, çocuklukta karşılanmayan duygusal ihtiyaçlar ve yetişkinlikte gelişen tatminsizlik döngüsüne değinecek olan Şafak, konuşmasında şu başlıklara odaklanacak:

• Duygusal açlık ve aşırı yeme ilişkisi

• Modern çağın “aşırılık” kültürü: aşırı görünme arzusu, aşırı bilgi kirliliği, aşırı hareketsizlik, aşırı marka tutkusu, aşırı yemek…

• Ailelerin çocuklara dijital emzikler yerine temas, şefkat ve anlayış sunması gerektiği

• Obezitenin ruhsal kaynakları ve çözüm yolları

Şafak, “Dünyada açlıktan ölenlerin iki katı insan obezite nedeniyle hayatını kaybediyor. Obezite sabır isteyen bir intihar şeklidir,” diyerek toplumsal farkındalığın altını çizecek.

Konferans, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ile birlikte TƏBİB, İctimai Səhiyyə və İslahatlarMərkəzi, Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu gibi kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilecek.