Uluslararası Rotary Vakfı ve Ankara Çayyolu Rotary Kulübü öncülüğünde, uluslararası iş birliğiyle hayata geçirilen “Neonatal Bebeklere Sağlıklı Bir Gelecek İçin, Rotaryen Nefes” projesi kapsamında temin edilen tıbbi cihazların teslim töreni, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak Ek Binası Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde gerçekleştirildi.

Ev sahipliğini Ankara Çayyolu Rotary Kulübü 2024-2025 Dönem Başkanı Rtn. Elif Tığlı Özcihan ile 2025-2026 Dönem Başkanı Rtn. Emrah Albustanoğlu’nun üstlendiği organizasyona proje paydaşları, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı. Projeye ayrıca Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü, Ankara Anıttepe Rotary Kulübü ve Ankara Çayyolu Rotaract Kulübü de yerel paydaşlar olarak destek verdi.

YENİDOĞANLAR İÇİN HAYATİ DESTEK

Yeni doğan bebeklerin hayata daha sağlıklı başlamasını desteklemeyi amaçlayan proje, sağlık alanına önemli bir katkı sunarken, uluslararası dayanışmanın da güçlü bir örneğini ortaya koydu.

Proje kapsamında hastaneye 1 adet neonatal ventilatör ile 4 adet transkutan bilirubin ölçüm cihazı bağışlandı. Özellikle prematüre bebeklerin ihtiyaçlarına uygun teknik özelliklerle donatılan ventilatör cihazı, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hizmet vermeye başladı.

GÜNEY KORE İŞ BİRLİĞİYLE BEBEKLERE “ROTARYEN NEFES”

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Rtn. Elif Tığlı Özcihan, toplam 33 bin dolar bütçeye sahip çalışmanın finansmanına ilişkin bilgi verdi. Özcihan, bütçenin 2 bin 600 dolarlık kısmının Türkiye’deki Rotary ve Rotaract kulüpleri tarafından karşılandığını, kalan 30 bin 400 dolarlık bölümün ise Rotary Vakfı ile Güney Kore’de faaliyet gösteren Asan Sungwoong Rotary Kulübü tarafından sağlandığını belirtti. Özcihan ayrıca, katkılarından dolayı Asan Sungwoong Rotary Kulübü Başkanı Oh Il-Kwon’a teşekkürlerini iletti.

HASTANEDE TEDAVİ KAPASİTESİ ARTACAK

Özcihan, proje sayesinde yılda 2 bin 500’ün üzerinde doğumun gerçekleştiği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, özellikle özel bakım gerektiren yenidoğan bebeklere yönelik tedavi kapasitesinin artacağını ve yıllık 600’ün üzerinde bebeğe daha etkin hizmet sunulacağını söyledi.

Özcihan, Türkiye’de 70 yılı aşkın geçmişe sahip olan Rotary’nin, 250’nin üzerinde kulüp ve 6 bin 500’ü aşkın üyesiyle sosyal sorumluluk projelerini uluslararası iş birlikleriyle sürdürmeye devam ettiğini belirterek, Rotary Vakfı’nın en önemli programlarından biri olan Küresel Bağış projelerinin toplumlarda kalıcı ve ölçülebilir fayda sağlamayı hedeflediğini anlattı.