Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen "Genç Girişimciler STK Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu. Genç girişimcilere hitap eden Bakan Bolat, Türkiye’nin ekonomik büyümesini, gençlerin girişimcilikteki rolünü ve gelecek hedeflerini paylaştı.

“Türkiye Yüzyılı’nı Hep Birlikte Ticaretin Yüzyılı Yapacağız”

Türkiye’nin ekonomik gücünün sürdürülebilirliği için güçlü ticaretin şart olduğunu vurgulayan Bolat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir ülkenin güçlü bir şekilde yola devam etmesinde ve dünyada saygın bir ülke olmasında en önemli hususlardan birisi, güçlü bir ekonomiye, güçlü bir ticarete sahip olmasıdır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere hedef çizdiği Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı olarak hep birlikte yapacağız. Ticaretin yüzyılı yapabilmek için de Türkiye Yüzyılı'nı gençliğin de yüzyılı yapmak zorundayız."

Milli Gelirde Rekor Artış

Bakan Bolat, Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü ve milli gelir rakamlarına da değindi:

“Biz, 85 milyon 600 bin nüfusumuzla yılda 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelir üretmekteyiz. Son 22 yılda yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüdük. Kişi başına milli gelirimiz 22 yıl önce 3 bin 608 dolar iken 2024’te 15 bin 463 dolara yükseldi."

Yatırımcı Güveni Arttı, Şirket Sayısı 17 Katına Çıktı

Türkiye’ye yönelik uluslararası doğrudan yatırımların yıllar içinde artış gösterdiğine dikkat çeken Bakan Bolat, 2002’de 5 bin olan yatırımcı şirket sayısının 2024 sonunda 86 bin 418’e ulaştığını belirtti. Toplam yatırım tutarı ise 277 milyar dolara çıktı.

“Türk Ürünleri Artık Dünyada Marka Değerine Sahip”

Türkiye’nin küresel ticaretteki gücüne değinen Bolat, otomotivden savunma sanayiine, tekstilden turizme kadar birçok sektörde Türkiye’nin uluslararası başarılarını paylaştı.

“Artık dünyada Türk konfeksiyonu, Türk makineleri, Türk savunma sanayi ürünleri, SİHA’lar, Türkiye'nin seramikleri ve müteahhitleri itibarlı konumdalar."

E-Ticaret ve E-İhracatta Gençlere Çağrı: "Yeni Pazarların Anahtarı Sizsiniz"

Dijitalleşmenin ve e-ihracatın Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Bolat, gençlerin küresel ticarette rol almaları gerektiğini vurguladı:

“E-ihracat gelişen bir sektör. Geçen hafta e-ticaret raporunu açıkladık. Türkiye'de toplam 3 trilyon lira e-ticaret hacmine ulaşıldı. Bu, toplam ticaretin yüzde 21’ine denk geliyor."

Genç Girişimcilere Faizsiz Kredi ve KOSGEB Destekleri

Bolat, genç girişimcilerin hem KOSGEB hem de TESKOMB desteklerinden yararlanabileceğini belirterek, faizsiz kredi ve hibelerle ilgili detayları da aktardı:

“Sıfır faizli kredi, genç girişimci esnaflara veriliyor. Genç girişimcilerimiz KOSGEB Geleneksel ve İleri Girişimci Destek Programları'ndan faydalanabilir. 300 bin liraya kadar faizsiz destek sağlanıyor.”