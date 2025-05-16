Sempozyumda, otizmle yaşayan bireylerin karşı karşıya kaldığı yapısal sorunlar masaya yatırıldı.

Sempozyumun ikinci gün programı, İzmir Otizm Orkestrası (İZOT) konseriyle başladı. Etkinliğe akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve otizmli bireylerin aileleri yoğun ilgi gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, yaptığı konuşmada, otizmi “bir eksiklik değil, farklılık” olarak tanımlarken, bu farklılığın sosyal adalet sağlanmadığında eşitsizliğe dönüştüğünü vurguladı. “Biz bu eşitsizliği gidermekle yükümlüyüz. Bu bir vicdan değil, bir hak ve demokrasi testidir” ifadelerini kullandı.

“Otizm bir sistem sınavıdır, AKP bu sınavda sınıfta kaldı”

Nazlıaka, konuşmasında otizmle ilgili yürütülen kamu politikalarını da eleştirdi. “Otizm yalnızca bir nörogelişimsel farklılık değil, aynı zamanda bir sistem sınavıdır. Ne yazık ki AKP bu sınavda sınıfta kaldı” dedi.

CHP'nin daha önce hazırladığı otizm raporlarının ve eylem planlarının Meclis raflarında bekletildiğini hatırlatan Nazlıaka, AK Parti'nin engelli bireyler konusundaki politikalarını samimiyetsizlikle eleştirdi. Mecliste 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında verilen araştırma önergesine AK Parti milletvekillerinin salonu terk ederek destek vermediğini belirtti.

Nazlıaka, CHP’nin ise aynı tarihlerde “Kırmızı Bayrak” projesiyle erişilebilirlik konusunda yerel yönetimlerde standardizasyon sağlama çalışmalarını tanıttığını belirterek, “Biz çalışıyoruz, onlar sadece konuşuyor” dedi.

“AKP ölçmüyor, yönetemiyor, çözüm üretmiyor”

Otizmle ilgili veri eksikliğinin en büyük sorunlardan biri olduğunu söyleyen Nazlıaka, Türkiye’de resmi verilerin yetersizliğine dikkat çekti. Otizmin görülme sıklığının giderek arttığını ifade eden Nazlıaka, “1960’larda 10 binde bir olan oran, bugün her 31 çocuktan birinde görülüyor. Ölçmediğinizi yönetemezsiniz. AKP ölçmüyor, yönetemiyor, çözüm üretemiyor” dedi.

Sempozyum, otizm alanında farkındalık yaratmak, politikaları şekillendirmek ve toplumun ortak vicdanını harekete geçirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirilirken, CHP yetkilileri bu alandaki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Nazlıaka’nın ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen sempozyumun anlamına değinerek başladı. “Otizm açısından son derece anlamlı bir kentteyiz” diyen Özel, Kuşadası’nın hem sosyal duyarlılık hem de kapsayıcı belediyecilik anlayışıyla otizmli bireyler için önemli çalışmalara ev sahipliği yaptığını vurguladı.

“Otizme dair meseleler ülkenin ağır gündemine feda edilemez”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası’nda düzenlenen “Gözüm Arkada Kalmasın İstiyorum” temalı Otizm Sempozyumu’nun ikinci gününde yaptığı konuşmada, otizmle ilgili çalışmaların siyasal kutuplaşmanın dışında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özel, “Otizme dair meseleler, ülkenin ağır gündemine feda edilemeyecek kadar önemlidir” dedi.

Yoğun siyasi gündeme rağmen böyle bir sempozyuma katılmayı önceden kabul ettiğini ifade eden Özel, şunları söyledi:

“Yoğun bir siyasi kutuplaşma, tartışma sürecindeyiz. Böyle dönemlerde festivaller, açılışlar gibi faaliyetler geri planda kalabilir. Bu doğrudur da. Ancak bazı etkinlikler vardır ki ülkenin ağır gündemine kurban edilemez. İşte engelliler haftası kapsamında düzenlenen ve otizm konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bu sempozyum da bunlardan biridir.”

“Otizm açısından son derece anlamlı bir kentteyiz”

Özgür Özel, Kuşadası’nda bulunmanın önemine de dikkat çekerek, “Otizm açısından son derece anlamlı bir kentteyiz. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, kendi evladı üzerinden çok duygusal bir paylaşım yaptı. Bu kişisel farkındalık, kente yayılan sosyal duyarlılıkla birleşiyor. Dört yıl önce burada açılışını gerçekleştirdiğim merkez bunun bir örneği” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de Türkiye’nin en önemli otizm merkezlerinden birini projelendirdiğini belirten Özel, bunun diğer belediyelere örnek olacak nitelikte olduğunu söyledi.

Kırmızı Bayrak Projesi’ne vurgu yaptı

CHP’nin yerel yönetimlerde engelli bireyler için hayata geçirdiği projelerden de söz eden Özel, özellikle İzmir’de başlatılan ve kısa süre önce İstanbul’da tanıtımı yapılan “Kırmızı Bayrak” uygulamasına dikkat çekti:

“Engelli bireyler için tüm fiziki engellerin kaldırıldığı kamu ve özel alanlara kırmızı bayrak veriliyor. Görme engelliler için işitsel bayraklar da mevcut. Bu uygulama teknolojiyle birleşerek cep telefonları aracılığıyla mekânların erişilebilir olup olmadığını kullanıcıya bildiriyor. Bu, engellilerin hayatını doğrudan kolaylaştıracak bir adım.”

“Otizm meselesi siyasi çekişmelerin malzemesi yapılamaz”

Özel, konuşmasının sonunda siyasetin bu gibi alanlara taşınmaması gerektiğini de sert ifadelerle dile getirdi. AK Parti’ye göndermede bulunarak şöyle konuştu:

“Bugün burada bir sempozyumdayız. Bilimsel, çözüm odaklı bir buluşma bu. Ancak bazı temsilciler, Cumhurbaşkanı'nın iki sıfatı —hem parti başkanı hem de devlet başkanı olması— üzerinden kamusal alanlara fazla siyaset taşıyor. Aynı yaklaşımı bugün bu salona da getirmeye çalıştılar. Oysa otizmli bir bireyin ailesi CHP’li olmak zorunda değil. Bu konuda yapılacak her çalışma, partiler üstü olmalı. Aksi halde toplumsal fayda yerini kutuplaşmaya bırakır.”

Özel, konuşmasını “Bu meselede tüm farklılıkları bir kenara bırakmalı, birlikte çözüm üretmeliyiz” diyerek tamamladı.