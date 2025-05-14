Abbas SATIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK'nın fesih kararı almasının ardından terörist başı Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı' uygulanıp uygulanmayacağına dair soruya yanıt verdi. Tunç, "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist başı Abdullah Öcalan'a yönelik umut hakkı sorusuna, "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" yanıtını verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ak Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, "Meclis gündeminde HSK seçimleri ve başka konular var. Meclis'in yaz için ara vermesine zaman var. Cezaevi şartlarıyla ilgili yasal çerçevede yapılması gerekenler genel olarak söylüyoruz. İnfaz kanununda yapılabilecek hususlar var. Kanun gerektiren bir husus olursa bunlar yürütmenin yetkisinde olan hususlar değil." dedi.