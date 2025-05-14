Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaklaşan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Toplu sözleşmenin ekonomik kriz ortamında gerçekleşeceğine dikkat çeken Yalçın, “Bu süreçte önceliğimiz kamu çalışanlarının milli gelirden adil pay alması olacak” dedi.

Toplu Sözleşme Gündemi Masada

Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Yalçın, 15-16 Mayıs’ta düzenlenecek "Aile ve Medya" konulu uluslararası sempozyumun ardından gündemlerinin tamamen toplu sözleşme olacağını belirtti. Yalçın, Ağustos ayında gerçekleştirilecek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine kapsamlı bir hazırlıkla gideceklerini vurguladı.

“Kadın ve Çocuklara Yönelik Önemli Taleplerimiz Var”

Toplu sözleşme masasına taşınacak taleplerin arasında özellikle kadın kamu görevlileri ve çocuklar için önemli başlıkların bulunduğunu belirten Yalçın, “Aile Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ile görüşmelerimizde dile getirdiğimiz 10 maddelik kadın taleplerimizi kamuoyuna da sunduk. Bu taleplerin tamamını sözleşme sürecine taşıyacağız” diye konuştu.

Doğum Teşvikleri Artmalı, Emeklilikte İndirim Gelmeli

Türkiye’nin en büyük gücünün nitelikli nüfusu olduğunu vurgulayan Yalçın, doğum teşvikleri ve emeklilik düzenlemeleriyle ilgili de dikkat çeken önerilerde bulundu. 2025 doğumlu çocuklar için getirilen teşviklerin önemli olduğunu belirten Yalçın, 2024 ve önceki doğumlular için sağlanan teşviklerin yetersiz kaldığını ifade etti. “Birinci çocuk için 506 TL, diğer çocuklar için 253 TL gibi düşük ödemeler yapılmakta. Bu da toplu sözleşme masasında artırılması gereken bir konudur” dedi.

“Her Çocuk İçin Yıpranma Hakkı Tanınmalı”

Çocuk sayısına göre emeklilik yaşının ve prim gün sayısının düşürülmesi gerektiğini belirten Yalçın, “Birinci çocuk için 120 gün, ikinci çocuk için 240 gün, üçüncü ve sonrası için 360 gün yıpranma hakkı tanınmalı. Ayrıca her çocuk için 2 yıl emeklilik yaş indirimi uygulanmalı. Aile dostu politikalar ancak bu şekilde gerçekçi olur” ifadelerini kullandı.

Çalışma Hayatında Kadın ve Aileyi Destekleyecek Talepler

Yalçın ve Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın’ın açıkladığı diğer talepler ise şöyle:

Haftalık çalışma saatinin 32 saate indirilmesi

Çalışma gün sayısının 4 güne düşürülmesi

Yıllık izinlere çocuk sayısına göre ek günler eklenmesi

Yarı zamanlı çalışma hakkının düzenlenmesi

Analık izninin 52 haftaya çıkarılması

Doğum yardımı ve süt izninin artırılması

Kreş desteği sağlanması

Babaların doğum sonrası izin haklarının artırılması

Genç çiftlere evlilik ödeneği verilmesi