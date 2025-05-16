Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdürü ve Gençlerbirliği Kültür, Sanat, Sosyal İşler Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karahan, yeni sezona özel bir marş hazırladığını belirterek, “Bu yaz içinde yeni marşı tamamlayıp Süper Lig sezonuna yetiştirmeyi hedefliyorum” dedi.

“Gençlerbirliği Ailemizin Mirası”

Çocukluk yıllarından bu yana Gençlerbirliği tribünlerinde büyüdüğünü söyleyen Karahan, kulübün efsane isimlerinden olan dayısı İsmet Sezgin’in izinden giderek yöneticilik yapmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti.

Sevinçten Ayağını Kırdı!

Süper Lig’e yükselmenin sevincini unutulmaz bir anıyla paylaşan Karahan, “Valencia ile oynadığımız UEFA Kupası maçında sevinçten ayağımı kırdım ama maçı yine de sonuna kadar izledim” ifadelerini kullandı.

“6 Milyonluk Şehirde 20 Bin Kişiyle Stadı Doldurmalıyız”

Ankaralı taraftarlara çağrıda bulunan Karahan, Eryaman Stadı’nın kapasitesine dikkat çekerek, “6 milyonluk şehirde stadı dolduramamak Ankara adına üzücü. Başarı geldikçe tribünler de dolacak. Yeni sezonda bu desteği görmek istiyoruz” dedi.

“Avrupa Hedefimiz Var”

Karahan, Gençlerbirliği’nin istikrarlı bir yapıyla Süper Lig’de kalıcı olacağını ve birkaç yıl içinde Avrupa kupalarını hedefleyen bir takım haline geleceğini vurguladı.

Disiplinli Taraftar, Örnek Kulüp

Karahan ayrıca, Gençlerbirliği’nin 1. Lig’de hiç tribün cezası almayan tek takım olduğuna dikkat çekti. Bu başarının, kulüp kültürü ve taraftar bilinciyle yakından ilgili olduğunu ifade etti.