Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, baharın gelmesiyle birlikte park ve bahçelerde yapılan çalışmaları yakından takip etti. Cadde ve sokaklarda bulunan park ve bahçe alanlarından vatandaşların daha temiz ve kaliteli vakit geçirmesi için çalışmalara başladı.

"Revize edilen parklarımızı gezdik"

Başkan Beşikçioğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Başkan Yardımcımız Mutlu Kerimoğlu ile birlikte Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz koordinesinde, İlçemizin dört bir yanındaki revize edilen parklarımızı gezdik." şeklinde konuştu.