Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor.

Balıkesir’de 10 Ağustos saat 19.53'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremde Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesindeki bazı iller sallandı. Depremde 12'si metruk, 16 ev yıkıldı. Yıkılan bu evlerden biri de ilçe merkezindeki zemin katında eczane bulunan 3 katlı bir apartman oldu. Yıkılan binanın enkazında kalan 6 kişiden 2'si kendi imkanıyla çıkarken, 4 kişi ise AFAD ekiplerince kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan ve TEKEL'den emekli olan Nihat Önbaş (81), götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Depremin ardından binanın müteahhidi S.S.T. ile yapı sahibi İbrahim Ethem Karagür, polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Sındırgı Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden İbrahim Ethem Karagür tutuklanırken, S.S.T. ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, depremde ağır hasar alan binalar için AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında başlayan yıkımlar sürüyor. Ekipler, güvenlik önlemleri altında hasarlı yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.

Yetkililer, çalışmaların ilçe genelinde belirlenen tüm ağır hasarlı yapıların yıkımının yapılıncaya kadar süreceğini bildirdi.