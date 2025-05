Ebru Polat, Kars’ta sahneye “Akşam Sendeyiz Kraliçe” adlı şarkısıyla çıktı. Konser sırasında Kafkas Üniversitesi öğrencisi Cemre Yılmaz’a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 19 yaşına giren Yılmaz’a sahnede pasta kesen Polat, “Birlikte dilek dileyelim, evlenelim” diyerek espri yaptı. Polat, “Sen benim kızım yaşındasın, gel kızım ol sen” sözleriyle izleyicileri güldürdü.

"Anneler Günü Her Gün Kutlanmalı"

Anneler Günü’nde kadınlar matinesinde sahne almanın kendisi için çok özel olduğunu söyleyen Polat, “Sevgi her gün için. Özel günleri kutlamayı çok sevmiyorum. Çünkü sevdiğiniz kişilere her gün değer vermelisiniz. O zaman hayat her gün özel olur” dedi.

Genç Kadınlara Tavsiye: “Önce Eğitim, Sonra Evlilik”

Geleceğin annelerine de seslenen Ebru Polat, “Önce eğitim. Altın bileziğiniz kolunuzda olsun. Ekonomik özgürlüğünüz olmadan evlenmeyin. Kendi atınıza binin, kimse sizi oradan indiremez” diyerek kadınlara güçlü birey olmaları yönünde çağrı yaptı.

Evlilik ve Aşk Açıklaması: “Bu Yıl Aşka Vakit Yok”

Evlilik düşüncesi olmadığını dile getiren sanatçı, “Hayat çok hızlı akıyor. Aşka meşke vakit kalmıyor. Yaz gelmiş, farkında değilim. Bu yıl da aşksız geçti, önümüzdeki seneye bakacağız” dedi.

Albüm Yerine Single: “Tüketim Hızlı, Maliyet Yüksek”

Albüm yerine single çalışmaları tercih ettiğini belirten Ebru Polat, “Artık her ay bir şarkı çıkıyor. Albüm yapmaya gerek yok. Maliyetler çok yüksek. Her şey uçtu gitti. Single çıkarmak daha mantıklı” şeklinde konuştu.

“Kars’a Aşık Oldum”

İlk kez Kars’a gelen Polat, şehri çok beğendiğini vurguladı. “Kars Kalesi çok etkileyici. Direnişlerin kalesi gibi. Bana demişlerdi, Kars’a aşık olacaksın diye. Gerçekten öyle oldu” ifadelerini kullandı.