Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, kaymakamlık koordinesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Etimesgut Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle, “Aile Yılı” etkinlikleri çerçevesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme faaliyeti başlattı.

İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde stant kurarak KADES uygulamasının kullanımı ve şiddet durumunda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yaptı.

Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek de çalışmalara katılarak şunları söyledi:

“Kadınlarımıza, erkeklerimize ve pazar esnafımıza ulaşmayı amaçlıyoruz. Güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. Bakanlıklarımız ile birlikte yürüttüğümüz bu faaliyetlerde, ‘Aile Yılı’ kapsamında kapalı salonlardan çıkarak mümkün olduğunca çok sayıda insana ulaşmayı hedefliyoruz.”

Bu bilgilendirme etkinliklerinin yıl boyunca farklı noktalarda devam edeceği belirtildi.