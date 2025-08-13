Etimesgut Belediyesi’nin önemli kültür ve sanat projelerinden biri olan Emekli Tiyatrosu, emekli vatandaşlarımızın yalnızca izleyici olarak değil, aktif bir şekilde sahnede yer alarak üretmelerine ve sosyal hayata katılmalarına imkân tanıyor. Tiyatro çalışmaları sayesinde katılımcılar hem Geçtiğimiz sezon gösterilen başarı, tiyatronun yalnızca Etimesgut’ta değil, başka bölgelerde de ilgi görmesini sağladı. Emekli Tiyatrosu, sanatın birleştirici gücünü farklı sahnelere taşıyarak, yerel yönetimlerin insana ve kültürel projelere yaptığı yatırımın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bu yıl ikinci sezonu için yeni oyuncularını arayan Emekli Tiyatrosu’na sahneye ilgi duyan, üretmeyi seven tüm emekli vatandaşlarımız davetlidir.

Başvuru şartları, tarihleri ve gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2025

Başvuru Adresi:

100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi Kat: 2

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Telefon: 0312 939 97 53

Başvuru Şartları:

Emeklilik Belgesi

İkametgah Belgesi

Sağlık Raporu

Öz Geçmiş

Seçmeler:

Kent Konseyi Konferans Salonu

1-7 Eylül 2025

Saat: 10.00 – 17.00