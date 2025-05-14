Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), suikast sonucu hayatını kaybeden Türk diplomatlar, aileleri ve Dışişleri Bakanlığı personelinin anısını yaşatmak amacıyla “Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekânı” projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Anıt Projesi Yarışması Sonuçlandı

Türk diplomasi tarihine iz bırakan şehitler için yapılacak anıtın yeri ve tasarımı için düzenlenen proje yarışması tamamlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak düzenlenen fikir yarışmasına 96 eser katıldı. Yarışmada, anıtın sanatsal, mimari ve kentsel uyumu ile uygulanabilirliğine dikkat edildi.

Değerlendirme sonucunda “Şehadetten Toprağa Topraktan Ebediyete”, “Toprağa İşlenen Hafıza” ve “Gölgede Kalanlar ve Gün Yüzü” isimli üç proje Eşdeğer Ödül almaya hak kazandı. Beş proje ise Eşdeğer Mansiyon Ödülü ile ödüllendirildi.

Yarışma Eserleri Sergileniyor

Yarışmaya katılan tüm projeler, 20 Mayıs 2025 Salı günü saat 10.00'dan itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu Fuaye Alanı’nda sergilenecek. Sergi, 08.30 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Kolokyum ise 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 13.00’te yine ABB Konferans Salonu’nda yapılacak.

Anıt, Botanik Park’a da Yerleştirilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dışişleri Şehitleri Anıtı’nı, erişilebilirliği yüksek ve geniş bir alan olması nedeniyle Botanik Park’ın Çankaya Caddesi üzerindeki girişine konumlandıracak. Anıt, halkın ziyaretine açık bir anı mekânı olarak kalıcı hafıza oluşturmayı planlıyor.