Muhalefet partileri, Adrianzen'in ülkede artan şiddet olaylarıyla başa çıkmakta yetersiz kaldığını belirterek Peru Kongresi’ne gensoru önergesi sunmuştu.

Peru medyasında yer alan haberlere göre, muhalefet partileri Adrianzen'in güvenlik politikalarını sert bir şekilde eleştirdi. Başkent Lima’da ulusa seslenen Adrianzen, görevini bıraktığını duyurarak istifasını Devlet Başkanı Dina Boluarte’ye sunduğunu açıkladı.

Adrianzen yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı, ülkenin çıkarları doğrultusunda bugün size Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevimden geri dönülemez şekilde istifa ettiğimi bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Peru’da Siyasi Gerginlik Artıyor

Adrianzen’in istifası, Peru’da siyasi istikrarsızlığın sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkede artan suç oranları ve kamu güvenliği konusundaki endişeler, hükümete yönelik eleştirileri artırıyor. Yeni başbakanın kim olacağı ise merakla bekleniyor.