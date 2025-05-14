BtcTurk GameFest 2025 kapsamında düzenlenecek olan online eleme maçları, 27-28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek üç günlük offline buluşmayla yapılacak. Festival, e-spor dünyasına damga vuracak şekilde toplamda 8 milyon TL ödül havuzu ve 500 bin TL seyirci ödülü sunuyor.

Türkiye’nin En Sevilen E-Spor Oyunları Sahne Alacak

VALORANT, PUBG Mobile, eFootball, Mobile Legends: Bang Bang, Counter-Strike 2 ve League of Legends: Wild Rift, GameFest 2025’in öne çıkan oyunları arasında yer alıyor. Katılmak isteyen oyuncuların, Ready2.gg platformunda hesap oluşturarak BtcTurk GameFest Hub’ına katılması gerekiyor. Festival hakkında detaylı bilgiye ise resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Hazırlanan Özel Oyun Ekosistemi ve Geniş Katılım İmkanı

Ready2.gg üzerinde kurulan özel BtcTurk Hub, oyunculara bireysel veya takım olarak turnuvalara katılma imkanı tanıyor. Böylece BtcTurk, Türkiye’deki e-spor sahnesini büyütmeyi ve oyunseverleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Yayıncılar, Şov Maçları ve Sürpriz Etkinliklerle Dolu 3 Gün

Festival boyunca ünlü Türk yayıncılar, e-spor yorumcuları ve sunucular, sahnede izleyiciyle buluşacak. Online eleme maçlarının yayınları, offline final heyecanı, özel şov karşılaşmaları ve deneyim alanlarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşatılacak.

Güncel Duyurular Sosyal Medyada

Tüm turnuva tarihleri ve etkinlik programı, BtcTurk GameFest ve ESA Esports’un sosyal medya hesapları ile Ready2.gg platformu üzerinden duyurulacak.

Oyun Dünyasının Kalbi İstanbul’da Atacak

BtcTurk GameFest 2025, büyük ödül havuzu, geniş oyun yelpazesi ve Türkiye’nin en iyi oyuncularıyla, tüm oyun tutkunlarını e-sporun kalbine davet ediyor!