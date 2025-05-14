Acı haberi, Uruguay Cumhurbaşkanı Yamandú Orsi sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Orsi, “Derin bir acıyla yoldaşımız Pepe Mujica'nın vefat ettiğini duyuruyoruz. Başkan, aktivist, yol gösterici bir figür. Seni özleyeceğiz sevgili yaşlı adam,” ifadelerini kullandı.

Mütevazı Liderliğin Simgesi

20 Mayıs 1935'te doğan Mujica, 1960’larda Küba Devrimi'nden esinlenen Tupamaros gerilla hareketinin kurucularındandı. 1970’li yıllarda tutuklanan Mujica, toplamda 13 yılını işkence ve tecrit altında cezaevinde geçirdi. 1985’te çıkan af yasasıyla serbest kaldı.

Siyasi kariyerine milletvekili ve senatör olarak devam eden Mujica, 2005 yılında Tarım Bakanı, 2010-2015 yılları arasında ise Uruguay Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Başkanlığı döneminde ekonomi yıllık ortalama %5,4 büyürken, yoksulluk ve işsizlik ciddi oranda azaldı.

Dünya Çapında Saygı Gören Bir Figür

Mujica, yalnızca ekonomik başarılarıyla değil; esrar, eşcinsel evlilik ve kürtajın yasallaştırılması gibi cesur sosyal reformlarıyla da dikkat çekti. Göçmen kabulüne açık duruşu da uluslararası kamuoyunda büyük takdir topladı.

Lüks başkanlık konutunda yaşamak yerine eşi Lucía Topolansky ile birlikte Montevideo yakınlarındaki mütevazı evinde kalan Mujica, maaşının büyük bir kısmını bağışlaması, eski model Volkswagen Beetle’ı kullanmaya devam etmesi ve sade giyimiyle tanındı.

Küresel Anlamda Yas

Jose Mujica'nın ölümü, sadece Uruguay'da değil, dünya genelinde de alçakgönüllülüğün, halkçılığın ve etik liderliğin simgesinin kaybı olarak değerlendiriliyor. Birçok ülke lideri ve insan hakları savunucusu, Mujica'nın mirasına dair taziye mesajları yayımladı.

KAYNAK: AA