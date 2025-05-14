Olay, 265. Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada tabancayla vurulan A.S.T. olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan U.O., Ö.F.S. ve S.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Mahallede güvenlik önlemleri artırılırken, olay yerinde delil toplama çalışmaları sürüyor.