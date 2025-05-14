Edinilen bilgilere göre, Muğla'nın dünyaca ünlü turizm ilçelerinden Bodrum'da üzücü bir kaza meydana geldi. Sürat teknesiyle çekilen deniz yatağı, iskeleye bağlı olarak duran bir tekneye çarptı.

Sürat teknesiyle çekilen deniz yatağının, iskeleye bağlı bir tekneye çarptığı kazada 3 turist yaralandı. Kazaya ilişkin görüntüler olay mahallini gören bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazaya, sürat teknesini kullanan kaptanın, tehlikeli manevrasının sebep olduğu görülüyor.

Üzücü kaza, saat 13.00 sıralarında Peksimet Mahallesi Gümüşlük Caddesi sahilinde meydana geldi. Polonya uyruklu Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47), sürat teknesiyle çekilen deniz yatağıyla tur attıkları sırada yatak, iskeleye bağlı duran başka bir sürat teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle turistler, deniz yatağından savrularak etrafa saçıldı ve tekneye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı turistler, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan Kamil Arkadıusz B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anına ilişkin görüntülerin güvenlik kamerasına yansıması sayesinde deniz yatağını çeken sürat teknesini tehlikeli manevralarla kullanan kaptan H.I., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.