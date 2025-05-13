Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen ve tomruk yüklü kamyon, yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 10 Mayıs günü saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinde yaşandı. Oktay Batır yönetimindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti ve devrildi. Kamyon kasasındaki tomruklar yola savruldu.

Tam o sırada Ezine yönüne seyir halinde olan 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan, 22 yolcu ve 3 personelin bulunduğu Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı otobüs, yola saçılan tomruklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs savrulup şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerinde büyük bir can pazarı yaşandı. 8 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı. Yaralılardan 15’i taburcu edilirken, 6 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Bu yaralılardan 3’ünün yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Faciaya yol açan kazanın saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı da ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun refüjü aşarak karşı şeride geçtiği, ardından ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü anlar yer alıyor.

SEO etiket önerileri:

Çanakkale Ezine kaza, Ezine trafik kazası, tomruk kamyonu kaza, yolcu otobüsü kazası, güvenlik kamerası kaza görüntüsü, 10 Mayıs 2025 trafik kazası, Çanakkale kaza haberleri, Truva Turizm otobüs kazası, yoğun bakımda yaralılar.