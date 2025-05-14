İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilik ve dolandırıcılık başta olmak üzere mali suçlara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda toplam 146 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mali suç örgütlerine karşı büyük bir operasyon başlattığını belirtti. 49 farklı ilde gerçekleştirilen baskınlarda sahte altın üretimi yapılan bir atölye ortaya çıkarılırken, 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek, senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “tefecilik”, “nitelikli dolandırıcılık”, “zimmet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik”, “parada sahtecilik” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan soruşturma başlatıldı.