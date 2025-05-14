Türkiye Kupası Finali: Trabzonspor - Galatasaray

Saat 20.45’te dev final başlıyor! Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. İki dev kulüp, sezonun en prestijli kupalarından biri için sahaya çıkacak. Mücadele büyük bir heyecanla bekleniyor.

Fenerbahçe Gündemi

Sarı-lacivertlilerde, Eyüpspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor.

Kulüp içerisinde hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim muhalifi üyeler, erken seçim talebiyle imza kampanyasını sürdürüyor.

Beşiktaş’tan Engelliler Haftası’na Anlamlı Destek

Beşiktaş Tüpraş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Batman ekibi, Engelliler Haftası kapsamında saat 13.00’te dostluk maçında karşı karşıya gelecek. BJK Süleyman Seba Spor Salonu’ndaki maça Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu’nun da katılması bekleniyor.

Avrupa’dan Futbol: Arda ve Rıdvan Sahada

21.45 Rangers - Dundee United: Rıdvan Yılmaz’ın formasını giydiği Rangers, İskoçya Ligi’nde sahaya çıkıyor.

22.30 Real Madrid - Mallorca: Arda Güler, İspanya La Liga’da Real Madrid formasıyla bir kez daha sahne alacak.

Basketbol Rüzgarı

Basketbol Süper Ligi : Saat 19.00’da Karşıyaka ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.

TBL Final: Saat 18.00’de Esenler Erokspor ile MKE Ankaragücü TBL Final mücadelesinde sahne alacak. Haziran’da E-Spor rüzgarı esecek İçeriği Görüntüle

Yat Yarışı: İstanbul’dan Samsun’a

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen İstanbul - Samsun açıkdeniz yat yarışı, bugün Anadolu Feneri'nden start alıyor. Yarış, 19 Mayıs’ta Samsun’da sona erecek.

TJK’dan 10. Yıla Özel Etkinlik

Saat 13.00’te, Engelliler Haftası kapsamında Türkiye Jokey Kulübü’ne bağlı Atla Terapi Merkezi’nin 10. yılı kutlanacak. Etkinlikte özel gösteriler ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.