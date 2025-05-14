Erkılınç, Adana, Hatay, Kayseri, Mersin, Niğde ve Osmaniye illerinde görev alan gazete ve internet haber siteleri temsilcileriyle Çukurova Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

102 Milyon TL’lik Kaynak Aktarıldı

Bölgedeki 66 gazete ve 19 internet haber sitesinin resmi ilan ve reklam yayımladığını, 1 gazete ile 6 internet haber sitesinin bekleme sürecinde olduğunu belirten Erkılınç, 2025'in ilk üç ayında toplam 102 milyon 680 bin TL kaynak aktarıldığını kaydetti.

"Asgari Şartlar Düşürülmeyecek"

Yayın temsilcilerinin taleplerine rağmen gazeteler için asgari fiili satış, internet haber siteleri içinse asgari trafik ve kadro şartlarında esnemeye gidilmeyeceğini vurgulayan Erkılınç, şu ifadeleri kullandı:

“Bir gazete 70 aboneye ulaşamıyor, 30 adet bayi satışı yapamıyorsa kimin ne yapması gerektiğini vicdanlarınıza bırakıyorum. İnternet haber sitelerinde asgari trafik şartını zaten %50 düşürdük. Düşürür düşürmez çoğu haber sitesinin trafiği bir anda yarıya indi.”

Deprem Sonrası Alınan Tedbirler Uzatılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki yayınlara yönelik alınan kolaylaştırıcı tedbirlerin halen 30 Haziran 2025 tarihine kadar yürürlükte olduğunu hatırlatan Erkılınç, bu sürenin 2025 yılı sonuna kadar uzatılması için Yönetim Kurulu’na teklif sunacaklarını belirtti. Ayrıca, tedbirlerin kademe kademe kaldırılması yönündeki görüşlerin de değerlendirme sürecinde olduğunu ekledi.

Dijital İletişim Formu Geliyor

Erkılınç, yayınların öneri ve taleplerini dijital ortamda iletebilmeleri amacıyla Temmuz ayında online iletişim formuoluşturacaklarını da duyurdu. Bu form sayesinde, toplantılara katılamayan yayın kuruluşlarının da sürece katkı sağlaması hedefleniyor.

Gaziantep Toplantısı 14 Mayıs’ta

Bölge toplantılarının bir sonraki ayağı 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep’te düzenlenecek. BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç’a toplantıda Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Akçakoca ve Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı da eşlik etti.

Detaylı açıklamalar ve resmi duyuru için:

Erkılınç: Deprem Bölgesindeki Muafiyetleri Uzatacağız – BİK Resmi Sitesi