Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, elektronik sigaraların özellikle akciğer ve kalp sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturduğuna dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Elektronik sigaraların içeriğinin belirsizliği nedeniyle kullanıcılar açısından yüksek risk taşıdığını belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, bu cihazların kısa sürede ölümcül sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Akkoyunlu, elektronik sigaranın yaygın kullanımına karşı toplumun dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"Ciddi Sağlık Problemlerine Yol Açabiliyor"

Elektronik sigaraların oluşturduğu riskleri değerlendiren Prof. Dr. Akkoyunlu, şu ifadeleri kullandı:

“Elektronik sigaralar aslında en büyük problemlerden bir tanesi. Normal sigaranın etkilerini ve içeriklerini biliyoruz ancak elektronik sigaralar söz konusu olduğunda ciddi bir çeşitlilikle karşılaşıyoruz. İçerikleri konusunda net bilgiler olmaması ve yan etkilerinin tam olarak bilinmemesi bu cihazları daha da riskli hale getiriyor. Özellikle yeni kullanmaya başlayanlarda ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.”

"Akciğerde Ciddi Hasarlar Oluşabiliyor"

Elektronik sigaraların, kullanıcıların akciğerlerinde çeşitli hastalıklara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, şu şekilde devam etti:

“İçeriğine göre yan etki spektrumu çok geniş. Alerjik reaksiyonlardan ölümcül organ yetmezliklerine kadar geniş bir yelpazede sorunlara yol açabiliyor. Özellikle akciğer hastalıkları ve astım benzeri belirtiler oluşturabiliyor. Bu cihazlar masum gibi sunulsa da özellikle gençlerde yoğun kullanım nedeniyle ciddi yan etkilere yol açıyor.”

"Yoğun Bakıma Düşen Genç Vaka"

Elektronik sigaranın yol açtığı ciddi bir vakaya da dikkat çeken Akkoyunlu, yaşanmış bir örneği şu sözlerle aktardı:

"Akciğer yetmezliği ve akciğer zarında sıvı birikimiyle başvuran bir genç hastamız vardı. Elektronik sigara kullanımı nedeniyle hem akciğer dokusunda hem de kalp sağlığında ciddi hasar meydana gelmişti. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Bu durum, elektronik sigaraların sigaraya göre daha masum olmadığını net bir şekilde gözler önüne seriyor.”

"Uzun Dönem Etkileri Bilinmiyor"

Elektronik sigaraların gelecekte yaratabileceği sağlık problemlerine dair belirsizliklerin devam ettiğini söyleyen Akkoyunlu, şunları dile getirdi:

“Bu ürünler dünyada yaklaşık on yıldır kullanılmakta. Ancak uzun vadeli etkileri konusunda hala net bilgilere sahip değiliz. Bazı vakalarda Covid-19’un son dönem tablolarına benzer ağır klinik tablolara yol açabiliyor. Elektronik sigara kullanımı, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlarla sınırlı kalırken, bazılarında ölümcül solunum yetmezliklerine kadar gidebiliyor.”

"Yasal Düzenlemeler Şart"

Elektronik sigaraların da tıpkı klasik sigaralar gibi denetim altına alınması gerektiğini vurgulayan Akkoyunlu, şu çağrıda bulundu:

“Bu ürünlerin sigaraya eşdeğer şekilde yasal düzenlemelere tabi tutulması gerekiyor. Özellikle okul çevresinde satışının yasaklanması, 18 yaş altına satılmaması ve sigarada olduğu gibi uyarıların bu ürünlerde de bulunması son derece önemli. Gençlerin bu tehlikeli maddelerden korunması gerekiyor.”