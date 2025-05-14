ABD'nin korumacı ticaret politikaları kapsamında uygulamaya aldığı gümrük tarifelerine dair gelişmeler, küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD ile Çin'in karşılıklı olarak 90 gün süreyle tarifeleri düşürme konusunda anlaşmaya varması, piyasalarda oluşan baskıyı kısmen azaltırken, olası yeni restleşmelere dair belirsizlikler sürüyor.

Enflasyon verileri gerginliği bir miktar azalttı

Tarifelerin küresel ticaret üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve enflasyonu yeniden tetikleyebileceğine dair endişeler devam ederken, ABD'de açıklanan son enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması piyasalarda rahatlama sağladı. Analistler, son verilerin tarifelerin etkisini kısmen yansıttığını belirtiyor. Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte gümrük vergilerinin fiyatlar üzerindeki etkisinin daha net görüleceği öngörülüyor.

Fed faiz indirimi için beklemede

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), yıllık bazda yavaşlayan enflasyona rağmen, gümrük tarifelerinden kaynaklı olası fiyat baskılarını daha net görmek istediği için faiz indirimi konusunda temkinli davrandığı belirtiliyor. Para piyasalarında eylül ayında bir faiz indirimi beklentisi ön plana çıkarken, yıl genelinde toplam iki faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Trump: “Vergi indirimiyle ekonomi roket gibi olacak”

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldığını açıkladı. Bir yatırım forumunda konuşan Trump, ABD Kongresi’nin ülke tarihinin en büyük vergi indirimi düzenlemesini geçirmeye hazırlandığını vurgulayarak, "Bunu başarırsak ülkemiz roket gibi olacak" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca sosyal medya paylaşımında, enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının düştüğünü savunarak Fed’e yeniden faiz indirimi çağrısı yaptı.

Fitch: Ticaret savaşı sona ermedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile Çin’in tarifeleri geçici olarak düşürmesinin piyasalar için olumlu olduğunu ancak bunun ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğini açıkladı.

Nvidia’dan Suudi Arabistan’a dev çip satışı

Kurumsal tarafta ise ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, Suudi Arabistan merkezli Humain firmasına yapay zeka fabrikalarında kullanılmak üzere ilk etapta 18 bin adet yapay zeka çipi göndereceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Nvidia hisseleri yüzde 5,6 yükseldi.

ABD tahvil faizi ve altın fiyatında düşüş

ABD tahvil piyasasında son günlerde süren satış baskısı yerini alıma bıraktı. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50’den yüzde 4,47 seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı ise ticaret gerilimlerinin azalacağı beklentisiyle yüzde 0,8 düşerek 3.225 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 100,9 seviyesinde seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,5 kayıpla 65,9 dolarda.

ABD borsaları yükselişte, S&P 500 yılın kaybını sildi

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,72, Nasdaq yüzde 1,61 yükselirken, Dow Jones yüzde 0,64 geriledi. S&P 500, yılın en düşük seviyesi olan 4.835 puandan toparlanarak yılbaşından bu yana olan kayıplarını geri aldı. Vadeli işlemler yeni güne yükselişle başladı.

Avrupa’da gözler Almanya enflasyonunda

Avrupa borsalarında ise ABD-Çin anlaşması ve Rusya-Ukrayna savaşına dair iyimserliklerle pozitif seyir izlendi. Almanya’da bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi yakından izlenecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilisi Klaas Knot, doların küresel para birimi olarak önemini koruyacağını ancak rekabetin arttığını ifade etti.

Bosna Hersek’teki kriz AB’nin gündeminde

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Bosna Hersek’teki siyasi krizle ilgili endişelerini dile getirerek ayrılıkçı söylemlerin ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verdiğini söyledi.

Asya borsaları pozitif, Japonya’da ÜFE beklentiyi aştı

Asya’da ABD-Çin tarifelerinin geçici olarak azaltılması risk iştahını artırdı. Japonya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında kalırken, yıllık yüzde 2,4 arttı. Hindistan-Pakistan hattında sağlanan ateşkes de piyasaların radarında. Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,3 düşerken, Çin’de Şanghay yüzde 0,6, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1,7, Güney Kore’de Kospi yüzde 1,2 yükseldi.

EBRD, Türkiye büyüme tahminini revize etti

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,48 düşüşle 9.700,17 puandan tamamlarken, VİOP’ta BIST 30 kontratı yüzde 0,2 geriledi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yüzde 2,8 olarak revize etti. Zayıf dış talep ve artan ticaret belirsizliklerinin etkili olduğu belirtildi.

MSCI'dan Türkiye endeksi değişikliği

MSCI, Türkiye Global Standard endeksine 9 hisse eklerken 4 hisseyi çıkardı.

Dolar/TL yatay seyrini sürdürüyor

Dolar/TL kuru dün 38,7910 seviyesinden kapanırken, bugün 38,7900 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, BIST 100 için 9.600 ve 9.500 puanı destek, 9.800 ve 9.900 puanı direnç olarak izliyor.

Bugün piyasaların odağında şu veriler var:

09.00: Almanya – Nisan ayı TÜFE

14.00: ABD – Haftalık mortgage başvuruları