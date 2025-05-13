"Öğretmenim Benimle" Projesi kapsamında, 10 ilçede eğitim gören başarılı öğrenciler için meslek lisesinde eğitim gören öğrencilerin yaptığı masa, dolap ve kitaplıktan oluşan çalışma ünitelerinin teslimi dolayısıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde program düzenlendi.

Programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün yanı sıra şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan Yentür, "Öğretmenim Benimle Projesi"nin ebeveyn kaybı yaşayan, koruma altında bulunan, depremzede ya da şehit ve gazi yakını olan öğrencilere yönelik sürdürüldüğünü belirterek, projenin akademik destekle birlikte sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri de kapsayan bütüncül bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu kaydetti.

Amaçlarının çocuklara matematiği, fiziği, tarihi, coğrafyayı öğretmenin yanı sıra hayatı, paylaşmayı, dayanışmayı ve hissedebilmeyi de öğretmek olduğunu dile getiren Yentür, "Okulda çocuklarımızı, gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Mutlu, derslerinde başarılı çocuklar yetiştirmek bizim için çok önemli. O yüzden milli ve manevi değerlerine bağlı, geleceği okuyabilen, teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi üreten bir gençlik için de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Öğretmen ve öğrencilerin el emeği göz nuru var"

Yentür, teslim edilecek olan ders çalışma ünitelerinin, Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Tasarım alanı öğrencilerinin alın teriyle yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir motivasyon kaynağı olsun istedik. Onların yarınlarına dair önemli hediyelerle bir ışık tutalım, dedik. Bu heyecanla bu sevinçle çocuklarımız, burada kendi bilgilerini yazsınlar, anılarını defterle buluştursunlar, şiirler yazsınlar, derslerini çalışsınlar, bilimsel faaliyetlerde bulsunlar diye onlara özel bir çalışma alanı oluşturduk. Bu ürünler bir yerlerden satın alınmadı, her aşamasında öğretmenlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin el emeği var, göz nuru var."

İstanbul Valisi Davut Gül'ün de projeyi desteklediğini aktaran Yentür, hediye edilen çalışma alanı sayısını artıracaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından masa, dolap ve kitaplığın bulunduğu ders çalışma üniteleri öğrencilere teslim edildi.

Etkinlikte, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de konser verdi.