Kahramanmaraş’ta işçi servisi ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Gayberli Mahallesi Orhan Sezal Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. A.B. idaresindeki 46 S 0689 plakalı işçi servisi minibüsü ile T.E.’nin kullandığı 46 H 0681 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrilirken, 10’u minibüsteki yolcular olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.