Bu özel etkinlik, katılımcılara kültürel miras farkındalığı kazandırmayı hedeflerken, aynı zamanda dijital yayıncılık alanında uygulamalı bir deneyim sunacak. Atölye, Ankara'nın önemli kültürel miras alanlarından biri olan VEKAM Ankara Bağ Evi'ni merkezine alarak, katılımcıların bu mekânı farklı açılardan incelemelerine olanak tanıyor.

Dijital Yayıncılık ve Kültürel Miras Bir Arada

Katılımcılar, atölye boyunca Ankara Bağ Evi’ne dair anlatıları metin, görsel ve dijital unsurlar aracılığıyla derleyerek E-Kitap formatında bir yayına dönüştürecek. Atölye sonunda ortaya çıkan içerikler dijital ortamda bir araya getirilerek kitaplaştırılacak ve çeşitli çevrimiçi platformlarda yayınlanacak.

Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyan Bir Proje

Bu yenilikçi atölye sayesinde katılımcılar, kültürel mirasın dijital yollarla aktarımına katkıda bulunurken, çağdaş dijital yayıncılık pratiklerini de doğrudan deneyimleme fırsatı bulacak. Hem içerik üretimi hem de dijital platformlarda yayın süreci hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için bu atölye önemli bir öğrenme alanı sunuyor.

Atölye Detayları:

Etkinlik Adı: Bir Bağ Evi, Bin Anlatı: Dijital Hafızaya Yolculuk

Tarih: 16 Mayıs Cuma İstanbul'da bu hafta hangi etkinlikler var? İçeriği Görüntüle

Saat: 10.00 - 16.00

Yer: Ankara Bağ Evi

Etkinlik Türü: Atölye – Uygulamalı Dijital Yayıncılık & Kültürel Miras

Bu anlamlı etkinlik ile Ankara'nın kültürel değerleri dijital belleğe kazandırılırken, katılımcılar da dijital yayıncılık alanında değerli bir deneyim edinmiş olacak.