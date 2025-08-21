Çin’in Guangzhou şehrinde faaliyet gösteren Kaiwa Technology, dünyada bir ilke imza atarak “robot anne” projesini tanıttı. Yapay rahim teknolojisiyle donatılan insansı robotlar, 9 ay boyunca bir bebeği taşıyarak sağlıklı bir doğum gerçekleştirebilecek. Şirketin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, teknolojinin kısırlık sorununa çığır açan bir çözüm sunacağını belirtirken, proje bilim dünyasında ve toplumda yoğun tartışmalara yol açtı.

Yapay Rahimle Yeni Bir Hamilelik Modeli

Kaiwa Technology’nin geliştirdiği robot, yapay bir rahimle fetüsün gelişimini destekliyor. Besin tüpleri ve yapay amniyotik sıvı, bebeğin 9 ay boyunca sağlıklı büyümesini sağlıyor. Dr. Zhang, teknolojinin daha önce prematüre kuzular için kullanılan “biyotorba” sisteminden uyarlandığını ifade etti. Ancak, embriyo oluşturma ve transfer süreçleri henüz açıklanmadı.

Kısırlık Sorununa Umut Işığı

Çin’de kısırlık oranı 2007’de %11,9 iken 2020’de %18’e yükseldi. Kaiwa Technology, bu teknolojiyle çocuk sahibi olamayan çiftlere alternatif sunmayı hedefliyor. 2026’da yaklaşık 100 bin yuan (570 bin TL) fiyatla piyasaya sürülecek prototip, hamilelik sürecinin fiziksel ve duygusal yüklerini azaltmayı vadediyor.

Etik ve Hukuki Engeller

Proje büyük umutlar yaratırken iddi etik tartışmaları da gündeme getirdi. Philadelphia Çocuk Hastanesi’nden uzmanlar, anne-bebek arasındaki biyolojik bağın yapay ortamda sağlanamayacağını savunuyor. Yumurta temini, döllenme süreci ve teknolojinin ticarileşmesiyle ilgili belirsizlikler, hukuki düzenlemelerin gerekliliğini ortaya koyuyor. Guangdong eyaleti, yasal çerçeve oluşturmak için çalışmalara başladı.

Geleceğin doğum Teknolojisi

Kaiwa Technology.robot anneleri 2026’da piyasaya sürerek Çin’in robotik ve yapay zeka alanındaki liderliğini güçlendirmeyi planlıyor. Ancak, teknolojinin yaygınlaşması için etik, hukuki ve bilimsel engellerin aşılması gerekiyor. Uzmanlar, bu yeniliğin insanlığın geleceğini nasıl şekillendireceğini merakla bekliyor.