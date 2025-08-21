İstanbul E-5 karayolunda test sürüşünde kaza yaparak perte çıkan 2012 model Ferrari 458 Italia, yeni sahibini buldu. Amatör liglerin tanınmış ismi Sercan Türk, 15 milyon TL değerindeki aracı satın aldı. Otomobil tutkunu olan tecrübeli futbolcunun kazalı Ferrari’yi tamir ettirmek için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Amatör Liglerden Lüks Yatırım

34 yaşındaki Sercan Türk, futbola Yeşilce Spor’da başladı. Kariyerinde Kartal Sportif, Beykoz Anadolu, Sancaktepe gibi takımlarda forma giydi. Şuan Bakırköyspor da forma giyen Türk, lüks otomobil merakıyla gündeme geldi.

Ferrari’yi Yeniden Canlandıracak

Kaza sonrası ağır hasar alan Ferrari’yi satın alan Türk, aracı oto tamircisine teslim etti. Bu hamle, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Türk’ün aracı eski ihtişamına kavuşturma çabası merakla takip ediliyor.