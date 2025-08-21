Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Enok Nelsson’un 2025/26 sezonu için İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona’ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Kulübün resmi açıklamasına göre kiralama bedeli 650 bin Euro, performansa bağlı bonus ise 100 bin Euro olarak belirlendi. Verona’nın satın alma opsiyonunu kullanması halinde Galatasaray’ın kasasına 8 milyon Euro girecek.

Galatasaray’dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”