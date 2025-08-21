Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesi’nde inşa edilen kırsal konutlardan 288’i hak sahiplerine teslim ediliyor. Mahallede toplam 585 konutun yapımının sürdüğü, tamamlananların ise aşamalı olarak teslim edilmeye başlandığı bildirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 288 kırsal konutun anahtar teslimini yarın itibarıyla gerçekleştireceklerini belirtti.

Yavuz, 'Rabbim ağız tadıyla oturmayı nasip etsin.' ifadesini kullandı.