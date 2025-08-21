Türkiye, İsrail’e giden veya İsrail’den gelen gemilere yönelik yeni bir uygulamayı devreye aldı. Limanlara uğrayan bazı gemilerden, askeri yük taşımadıklarına ve İsrail’le bağlantılı kişi ya da kurumlarla ilişkileri bulunmadığına dair yazılı beyan talep ediliyor.

Denizcilik kaynaklarına göre uygulama, liman yetkilileri tarafından sözlü talimatla gemi acentelerine iletiliyor. Şu an için bu kısıtlama, resmî bir genelge kapsamında değil.

Türkiye, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki olarak, 2 Mayıs 2024’te İsrail ile tüm ihracat, ithalat ve transit ticareti durdurmuştu. Yeni uygulamanın da bu kapsamda deniz yoluyla dolaylı ticareti önlemeyi amaçladığı belirtiliyor.