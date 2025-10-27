İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen ve “İstanbul Senin” ve “İBB HANEM” uygulaması üzerinden “kişisel verilerin sızdırıldığı” iddiasıyla birlikte soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma devam ederken 15 kişi kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ile suç örgütüne üye olma suçlamasıyla gözaltına alındı.
15 kişi bugün adliyeye sevk edildi ve savcılık ifadeleri sonrasında 6 kişi, tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.
9 kişi hakkında da adli kontrol istendi.
Muhabir: Ayşe Jülide Özdem 2