Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da, bir Karadağlı ile Türk vatandaşları arasında yaşanan bıçaklı kavganın ardından şehirde gerginlik tırmandı. Protestolar sırasında bazı Türk işletmelerine saldırılar düzenlendi.

Olaylar sonucu 45 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarına uygulanan vizesiz giriş hakkını geçici olarak askıya aldı.

Karadağ’da yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliği ve diplomatik ilişkilerin geleceği merakla takip ediliyor.