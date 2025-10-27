İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol hakemlerinin yasa dışı bahis oynadığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, 2025 yılı Nisan ayında bazı hakemlerin futbol müsabakalarında bahis oynadığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı” yönündeki açıklamasının ardından, konunun adli süreciyle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğu belirtildi.

Başsavcılık, bazı hakemlerle ilgili yürütülen soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da sürdüğünü, iki dosyanın birleştirilerek İstanbul’da derinleştirilmiş şekilde araştırıldığını duyurdu.

Ayrıca, hakemlerin eylemlerinin “Spor kulüpleri ve federasyonlar kanununa muhalefet” ile “bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin kanuna aykırılık” kapsamında değerlendirileceği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis oynayan hakemlere ilişkin yeni iddiaların da detaylı biçimde soruşturulmaya devam ettiğini belirtti.