Erzurum’da birkaç gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayının ortasında beklenmedik bir şekilde başlayan kar, özellikle sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar için sürpriz oldu.

İlkbahar mevsiminin son ayında meydana gelen kar yağışı, kış mevsiminden kalma izleri hatırlatırken, şehirdeki araçların üzeri ve binaların çatılarında beyaz örtü oluştu. Bu durum, Erzurum’daki sabah saatlerinde alışılmadık bir manzara oluşturdu.

Erzurum’un İspir ilçesine bağlı Gölyurt Geçidi ve Kars ile Ardahan illerinin bazı dağları da karla kaplanarak, doğanın beyaz örtüsüyle süslendi. Bu erken kar yağışı, mevsimsel anomali olarak dikkat çekti ve bölge halkını şaşkına çevirdi. Uzmanlar, kar yağışının, ilkbahar mevsiminde nadir görülen bir durum olduğunu belirterek, bu tür hava koşullarının bölgesel değişimlere işaret edebileceğini ifade etti.

Kentte etkili olan kar yağışının, tarım ürünlerine ve ulaşımda olası aksamalara nasıl etki edeceği merak ediliyor. Erzurum’daki yetkililer, karla kapanan yolların açılması için gerekli önlemleri alırken, vatandaşlardan dikkatli olmaları ve tedbirli hareket etmeleri istendi.