Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki liderin görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı’na yönelik barış çabaları, Gazze’deki insani durum ve savunma sanayii iş birlikleri ele alındı. Erdoğan, Alaska ve Washington’da yürütülen diplomatik temasları olumlu bulduklarını vurgulayarak, Türkiye’nin barış sürecine katkılarını sürdüreceğini ifade etti.
Gazze meselesinin özellikle gündeme geldiğini aktaran Erdoğan, Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararını değerli bulduklarını belirtti. İsrail’in Gazze’ye yönelik işgal planlarının yalnızca bölgesel değil, küresel güvenlik için de ciddi risk taşıdığını söyledi.