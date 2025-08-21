Fransa Cumhurbaşkanı Sayın @EmmanuelMacron ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. 🇹🇷🇫🇷



Rusya-Ukrayna barış sürecinden Gazze’deki son duruma kadar hem gündemdeki hem de ikili ilişkilerimiz marjındaki pek çok konuyu etraflıca istişare ettik.…