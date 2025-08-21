Trabzon’a 101 yıl aradan sonra İstiklal Madalyası verildi; madalya, şehrin bağımsızlık mücadelesindeki kahramanlığını simgeliyor.

Uraloğlu X sosyal medya paylaşımında, madalyanın yalnızca Trabzon için değil, tüm millet için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. “Geçmişte cephede erzak ve mühimmat taşıyan Trabzonlu kahramanlar, bugün de aynı inanç ve azimle ülkemizin güçlenmesine katkı sağlıyor” ifadelerine yer verildi.

Uraloğlu, sosyal medya paylaşımını "Trabzon, geçmişte olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin en sağlam temellerinden biridir." sözleriyle sonlandırdı.