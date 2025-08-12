Şenkaya, İspir, Narman ve Oltu ilçelerindeki orman ve mesire alanlarında yapılan kontrollerde, vatandaşlara orman yangını riskine karşı alınması gereken önlemler hatırlatıldı. Jandarma ekipleri, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkların yangın tehlikesini büyüttüğüne dikkat çekerek, ormanlık alanlarda ateş yakılmasının yasak olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Yasağa rağmen ormanlık alanda mangal yakarak piknik yaptığı tespit edilen 11 kişiye, kişi başı farklı oranlarda olmak üzere toplamda 32.483 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, vatandaşların doğa koruma kurallarına uymaları konusunda uyarılarını yinelerken, orman yangınlarını önlemeye yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.