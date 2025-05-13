Modi, operasyonun tamamen durdurulmadığını, sadece askıya alındığını belirterek, ilerleyen süreçte Pakistan'ın tavrına göre yeniden başlatılabileceği sinyalini verdi.

Başbakan Modi, Hindistan’ın ulusal güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı kararlılıkla mücadele edeceklerinivurgularken şu ifadeleri kullandı:

“Pakistan'a yönelik operasyonlarımızı sadece askıya aldık. Gelecek, onların davranışlarına bağlı olacak. Hindistan’a yönelik her türlü terör saldırısına uygun karşılık verilecektir.”

“Nükleer Şantaja Müsamaha Gösterilmeyecek”

Modi açıklamasında ayrıca, Hindistan'ın nükleer tehditlere karşı da sert duruşunu koruyacağını belirtti:

“Artık Hindistan hiçbir nükleer şantaja göz yummayacak. Ulusal güvenliğimiz bizim için her şeyden önce gelir.”

‘Sindoor Operasyonu’ Nedir?

Hindistan tarafından başlatılan ve resmi olarak detayları açıklanmayan ‘Sindoor Operasyonu’, sınır ötesi terör faaliyetlerine karşı Pakistan topraklarına yönelik olduğu değerlendirilen bir dizi askeri hamleyi kapsıyor. Operasyonun durdurulması, bölgedeki diplomatik tansiyonu geçici olarak yumuşatmış olsa da, Hindistan hükümetinin mesajı net: Güvenlik ihlalleri karşılıksız kalmayacak